Galatasaray menajerlere ödenen rakamı açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda 2017-18 sezonu yaz transfer dönemi bilançosunu açıkladı.

Yapılan transferler hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, ''Bu sene 140-150 milyon euro harcadın, Riva'dan gelen parayı da buraya yatırdın' diyorlar. Biz bu yönetimi her ne şartta olursa olsun eleştirelim' tarzındaysanız, bu çok güzel bir argüman. Bizim kurduğumuz takım, performansıyla her sene bu kulübe belli bir para kazandıracak. Bu parayla bu maaşlar ödenecek. Bu takım 3-4 sene boyunca üretim yapacak. Fabrika gibi düşünün. Önce yatırım yapılır, sonra üretimden gelen para toplanır.'' dedi.

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