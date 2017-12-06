Galatasaray Odeabank: 82 - Grissin Bon: 72

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
Galatasaray Odeabank: Renfroe 10, Hardy 20, Hopson 17, Summers, Ege Arar 6, Taylor 2, Mehmet Yağmur, Hendrix 18, Preldzic 9, Göksenin Köksal
Grissin Bon: Candi, Valle 6, White 13, Markoishvili 10, Reynolds 19, Mussini 5, Wright 16, Llompart 3, Sane
1. Periyot: 20-16
Devre: 32-29
3. Periyot: 58-55
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grupta 2. galibiyetini aldı. İtalya temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya konuk ekip, Reynolds ve White'ın basketleriyle başladı. Boyalı alanda Ege Arar ile etkili olan Galatasaray Odeabank, 7-0'lık seri yakalayarak 3. dakikada 7-5 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle sürerken, sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyoduna Reynolds ve Wright'ın basketleriyle 12. dakikada beraberliği (20-20) yakalayarak giren İtalyan temsilcisi, 14. dakikada Valle'nin basketiyle 22-20 öne geçti. Hardy önderliğinde sayılar bularak üstünlüğü yeniden ele geçiren sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 32-29 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına karşılıklı basketlerle girilirken, 23. dakikada skor 36-36'da eşitlendi. Renfroe, Ege Arar ve Hardy'nin isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yaparak öne geçen sarı-kırmızılılar, 25. dakikayı 44-41 üstün tamamladı. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta Grissin Bon'un Wright ile bulduğu sayılara Galatasaray Odeabank Hardy ile cevap verdi ve son çeyreğe sarı-kırmızılılar 58-55 önde girdi.
Mücadelenin son periyoduna Wright'ın sayılarıyla giren konuk ekip, 32. dakikada yeniden eşitliği yakaladı: 59-59. Hopson, Hendrix, Preldzic'in basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan ve üstünlüğü yeniden sağlayan Galatasaray Odeabank, Hopson'ın 36. dakikadaki isabetli şutuyla farkı çift hanelere taşıdı: 72-61. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 10 sayı farkla 82-72 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, Galatasaray Odeabank formasıyla 20 sayı kaydeden Hardy oldu. Sarı-kırmızılılarda Hendrix 18, Hopson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Reynolds 19 sayıyla oynadı.
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