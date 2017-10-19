Galatasaray son 8 derbide kazanamadı

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.

Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 8 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 8 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1

TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 15 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 4 derbi müsabakasında bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 15 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 15 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2 2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3 - 1 Süper Lig Beşiktaş 3 - 2 Süper Lig S. Final Fenerbahçe 1 - 2 Süper Lig S. Final Beşiktaş 2 - 2 2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 Süper Lig Beşiktaş 2 - 1 2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 Süper Lig Beşiktaş 2 - 0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1

FENERBAHÇE DERBİLERDE BAŞARILI

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

SADECE 3 GOL YEDİ

Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.

Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.

Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

SON 8 DERBİ

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:

Tarih Maç Skor 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

GALATASARAY'A LİGDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.

Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:

Tarih Maç Skor 8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1