Galatasaray son 8 derbide kazanamadı

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi.
Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.
Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.
LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 8 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 8 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 15 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.
Sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 4 derbi müsabakasında bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki 15 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 15 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2010-2011
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 2
|2011-2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|3 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3 - 2
|Süper Lig S. Final
|Fenerbahçe
|1 - 2
|Süper Lig S. Final
|Beşiktaş
|2 - 2
|2012-2013
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 1
|2013-2014
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1 - 0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 0
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 1
FENERBAHÇE DERBİLERDE BAŞARILI
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
SADECE 3 GOL YEDİ
Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
SON 8 DERBİ
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
GALATASARAY'A LİGDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.
Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|8 Mart 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
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Misafir 3 dakika önce5-2 GALATASARAY ALACAK MAÇI , YAZIN BİR YERE.00