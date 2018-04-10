Haftaya 57 puanla lider giren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kazandığı haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılıların tüm yenilgilerini aldığı deplasman performansı soru işaretlerine neden olurken Galatasaray'a taraftarınden destek geldi! Maçın son düdüğünün ardından havalimanına akın eden taraftarlar takımlarının İstanbul'a dönüşünü uzun süre bekledi ve tezahüratlarda bulundu.

TERİM'İN GÖZLERİ TEZAHÜRATLAR SONRASINDA DOLDU

Galatasaray'ın havalimanında otobüse bindiği esnada taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı. Fatih Terim'e özel tezahüratların yapıldığı bu anlarda tecrübeli çalıştırıcının gözlerinin dolduğu görüldü. Terim taraftarların desteğine "Nerede kalmıştık" atkısı açarak karşılık verdi.