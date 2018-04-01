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GALATASARAY - TRABZONSPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Fırat Aydınus

SAKATLAR: Eray İşcan (Galatasaray) / Esteban, Jan Durica, Fabian Castillo, Matus Bero (Trabzonspor)

CEZALILAR: Fernando (Galatasaray) / Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Hakan, Denayer, Linnes, Tolga, Yasin, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

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EVİNDE YENİLMEZ!

Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

2 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

TRABZONSPOR'A SON 3 MAÇTA DA YENİLDİ

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

AVRUPA AŞKINA!

Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

DEPLASMAN SERİSİ

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

7 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

HIRS KÜPÜ GOMIS

Süper Lig’de son 8 haftaya lider giren Galatasaray’da Bafetimbi Gomis, kritik maçlara özel olarak hazırlanıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezon başında geldiği Sarı-Kırmızılı kulüpte taraftarların da sevgilisi haline gelen Fransız forvet, kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını kaldırmanın hayallerini kuruyor. Ligde bu zamana kadar kaydettiği 25 golle ‘krallık’ yarışında da zirveyi elinden bırakmayan 33 yaşındaki oyuncu, büyük maçlardaki şanssızlığının üstesinden gelmek için de var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

İlk yarıda oynanan dev maçlarda F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve M.Başakşehir filelerini havalandırmayı başaramayan Gomis, Kadıköy deplasmanında da ezeli rakipleri F.Bahçe’ye karşı sessiz kalarak ligde 2 kez karşılaştıkları bir takıma karşı ilk defa gol atamamıştı. Ancak bunu tersine çevirmeyi isteyen deneyimli oyuncunun, Trabzonspor maçıyla bu şanssızlığını kırıp kalan büyük karşılaşmalara damga vurmak istediği öğrenildi.

FIRTINA'NIN KOZU KRAL!

Süper Lig’de ve kupada hedeflerinin uzağında kalan, üstüne bir de olağanüstü genel kurul kararıyla sarsılan Trabzonspor’da tek amaç Galatasaray deplasmanından alınacak bir galibiyetle Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre bu sezon İstanbul’da oynadığı maçlarda F.Bahçe, Beşiktaş ve M.Başakşehir’le 2-2 berabere kalarak hiç yenilmeyen Fırtına, ligin ilk yarısında devirdiği Aslan’ı yine yenerek taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşatmak istiyor.

Bordo-Mavili takımın en büyük umudu ise bu sezon çıktığı 20 mücadelede 20 gol atan Burak Yılmaz... Galatasaray’dan ayrılıp Çin’e transfer olan, ardından ise Trabzon’a geri dönen Kral, ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği eski takımına karşı ilk kez sahada olacak. Golcü oyuncunun bu maç öncesi arkadaşlarıyla sık sık motivasyon toplantıları yaptığı ve atacağı gol ya da gollerle galibiyeti getirmek istediği bildirildi.

GOLCÜLERİN DÜELLOSU

Sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcu Gomis ile Trabzonspor'da milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sezon skorer performanslarıyla göz dolduruyor. Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

GOMİS KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında skorer performansıyla iki rekor kırdı. Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, sarı-kırmızılı takımda kariyerinin en skorer sezonunun geçiriyor. Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde 25 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

Bafetimbi Gomis, ligdeki 25 gollük performansıyla 22 golle Mario Jardel'e ait olan Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu. Galatasaray, 32 yaşındaki santrforun bu sezon gol attığı 15 lig maçının 13'ünü kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in ağları havalandırdığı lig maçlarında 13 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

BURAK YILMAZ'IN GOL ATTIĞI MAÇLARDA 8 GALİBİYET

Trabzonspor, Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan Burak Yılmaz'ın bu sezon gol attığı maçlarda 8 galibiyet elde etti. Bordo-mavili takımın ligdeki 45 golünün 20'inde imzası bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2'sini kaybetti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

ÇALIMBAY'A KARŞI DA ÜSTÜN

Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, daha önce 7 resmi karşılaşmada teknik direktör olarak rakip oldu. Terim'in Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın da Sivasspor ve Denizlispor'un yedek kulübesinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu filelerle buluştururken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 kez skoru değiştirdi.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

Galatasaray ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya geliyor... İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 124 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalardaGalatasaray 161, Trabzonspor ise 136 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 89 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 114, Trabzonspor ise 99 gol attı.

SON MAÇLARDA TRABZONSPOR GÜLDÜ

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 7 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 7 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı. Trabzonspor ayrıca, Galatasaray ile ligde yaptığı son 3 maçı da kazandı. Bordo-mavililer, geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta 2-0 galip geldi. Bu sezon ise Trabzon'da yapılan müsabakada ev sahibi ekip, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu. Trabzonspor, İstanbul'daki 44 lig maçında Galatasaray'ı 10 kez yendi, sarı-kırmızılılar evinde 23 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 45 gol kaydetti. Öte yandan, Türk Telekom Stadı'nda yapılan son 3 lig maçından 2'sini Trabzonspor, birini Galatasaray kazandı.

SON 10 MAÇTA BERABERLİK YOK

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 10 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 10 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi.

LİGDE SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2012-2013 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 0 2013-2014 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1 Trabzonspor-Galatasaray 1 - 4 2014-2015 Galatasaray-Trabzonspor 0 - 3 Trabzonspor-Galatasaray 2 - 1 2015-2016 Trabzonspor-Galatasaray 0 - 1 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1 2016-2017 Galatasaray-Trabzonspor 0 - 1 Trabzonspor-Galatasaray 2 - 0 2017-2018 Trabzonspor-Galatasaray 2 - 1