Galatasaray'ın Trabzonspor’u 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında dev bir adım daha attığı maçın olay adamı kuşkusuz Olcay şahan’dı... Gazete Habertürk'ün haberine göre Bordo-Mavili oyuncu, ilk yarıda Trabzon’da oynanan karşılaşmada Feghouli takışmış, hem şahan hem de sarı-Kırmızılı yıldız kızarmıştı. O günden sonra Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Şahan, bu hafta içinde ise iddialı açıklamalar yapmıştı. “Galatasaray’ın başında kim olduğu bizim için pek önemli değil. Galatasaray’ı ezeceğiz” diyen Olcay’ın dünkü maçtan önce ise rakip taraftarlara hareket yaptığı iddia edildi. Trabzonsporlu futbolseverlerin tribüne davet ettiği Olcay, abartılı bir sevinç yaşayıp el kol hareketlerini devam ettirince sarı-Kırmızılılar’ın tepkisini çekti.

YENİLGİ İÇİN "GENÇLERİN BEDELİNİ ÖDEDİK" DEDİ!

Mücadelenin 69. dakiaksında Sosa’nın yerine oyuna giren Şahan, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Mücadelenin ardından sarı-Kırmızılı taraftarlar, “Şikeci Trabzon” tezahüratında bulunurken, 30 yaşındaki futbolcu, asıl bombayı maçtan sonra patlattı. Yayıncı kuruluşa konuşan Olcay, “Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. 'şikeci Trabzon' diye bağırıyorlarsa demek Fenerbahçe’yi destekliyorlar.Türkiye’de demek böyle taraftarlar birbirini destekleyebiliyor. Onları tebrik ederim” ifadesini kullandı.

2-1 yenildikleri maçı değerlendiren Olcay, “Bizim takımda çok genç oyuncular var onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Gençler varsa bazen böyle maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı. Olcay’ın bu sözleri ise Bordo-Mavili camianın tepkisini çekti.