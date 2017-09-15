Galatasaray, UEFA ile FFP için protokol imzalayacak

Galatasaray, Ünal Aysal dönemine benzer harcamalar olmaması için UEFA’yla protokol imzalayacak. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre zorunlu olmamasına rağmen UEFA’ya “Gel maaş denetimimi birlikte yapalım” diyecek olan Galatasaray, yönetimlerin har vurup harman savurmasını engelleyecek.
Geçtiğimiz yıl UEFA’nın koyduğu 65 milyon Euro’luk maaş sınırını 1.6 milyon Euro aşan Galatasaray, gelecekte problem yaşamamak amacıyla futbolun patronuyla yeni anlaşmak yapmak için kolları sıvadı. UEFA’nın bir yaptırımı olmamasına karşın kendi kendisini dizginlemek isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticiler, yeni bir taahhütte bulunmaya hazırlanıyor. Son divan toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Özbek’in, bu ayın sonunda İsviçre’ye giderek UEFA yetkilileriyle masaya oturacağı bildirildi. Özbek’in, önümüzdeki 3-4 yıl içinde sporculara ödenecek maaş bütçesinin belli bir sınırda kalacağını taahhüt edeceği ifade edildi.
GELECEĞİN TEMİNATI
Mayıs ayında kendilerinin seçilmesi durumunda bu taahhüde kesinlikle uyacak olan Özbek yönetiminin, seçilmemesi durumunda bile gelen yönetimin yeniden Galatasaray’ı Finansal Fair-Play sorunuyla karşı karşıya bırakmaması için böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bu anlaşmayla birlikte 3-4 yıllık süreçte yönetimlerin har vurup harman savurmasının önüne geçilecek. Özbek’in, bu hamleyle 2023’e kadar Riva ve Florya arazilerinden gelecek olan paraların yanlış şekilde kullanımını önlemeye çalıştığı öğrenildi.
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