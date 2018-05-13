HALİL ÖZER: USTALIK DÖNEMİ

Aslında lig benim için Sinan Gümüş’ün Alanya maçında 82. dakikada attığı golle bitti. Sonrası formalite maçlarıydı. Sadece Beşiktaş maçı önemliydi. Onda da Siyah-Beyazlılar kendi kendini yedi.

Başlarında tecrübeli bir hoca ve arkalarında çok sağlam bir taraftar... Tamam belki işler kötü gidince öyle çok cazip seyirci durumuna gelmiyorlar. Ancak işler yolundaysa durdurulamaz oluyorlar. Tam bir güç. Tam bir 12. adam. Ve müthiş destek.

Yani G.Saray’ın tüm camianın otomatik desteğe kilitlenmesiyle son maçlarda şampiyonluk vermesi hemen hemen olanaksız hale geliyor. O yüzden Sinan Gümüş’ün golü ligin kırılma golüydü.

Tabii Fatih hoca faktörü bu lig için çok önemli. Herkesi çok iyi tanıyor. Bütün takımlar avuç içi. Ne yerler ne içerler, her şeyi biliyor ve tanıyor. Üstüne artı büyük tecrübeyi de koyun lig için gerçekten büyük fark oluşturuyor.

Yıllardır motivasyon ustası deriz ama hep oyun taktik anlayışındaki “Kasparov” halini hep ikinci plana atarız. Bu sene ligi o özelliği ile kazandı. Bütün futbolcularını tornadan geçirir gibi tek tek elden geçirdi. Verimsizlerin verimini arttırdı. Kaybolup gidenleri geri çağırdı. Bütünlüğü sağladı. Terim bundan önceki şampiyonlukların çoğunu usta yıldızlarla kazandı. Ancak bu kez ustalık dönemini sergileyerek kendi emeği olan bir şampiyonluk yarattı.

İşte kimileri geri gelir zirveye çıkarır, kimileri geri gelir dibe batırır. Umarım Fatih hoca bu konsantrasyonu ile ne kadar başarılı olduğunu her zaman hatırlar. Şimdi bakıyoruz ilk saniyelere. Rodrigues sıfıra giriyor içeride 4 oyuncu var. Gomis’in golünde de öyle. Takım hücuma kilitlenmiş. Sadece dikine oynamayı ve hep orada çoğalmayı hedefliyorlar. Bu özelliği G.Saray’ı zirve yaptı bu sene. Tabii bir de Gomis gibi bir golcün varsa her şey daha kolay oluyor.

Şampiyonluk hayırlı olsun...

RODRİGUES

Sanki trafikte makas çekiyor. Topla bu kadar hızlı bir oyuncu kolay kolay bulunmuyor. Yeşil Burun’dan böyle futbolcu nasıl çıkmış hayret. Şampiyonluk katkısı için sayabileceğimiz 3 isim arasına net girer.

LİNNES

Mariano sakatlandığında G.Saray camiasının yüreği ağzına geldi. Ancak Linnes inanılmaz oynuyor. Aldığı her kuruşu hak etti. Gerçek bir profesyonel olduğunu gösterdi.

CÜNEYT HAYDAROĞLU: YİNE BİR MAYIS AKŞAMI...

Tarih 12 Mayıs 2012...

Galatasaray sadece kendi tarihine değil, Türk futbol tarihine damga vuran bir zafere imza attı Kadıköy’de... Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin sahasında şampiyon olup karanlıklar içinde parlayan bir yıldız gibi kupasını kaldırdı ve uzun yıllar unutulmayacak zafer yaşadı.

6 yıl sonra yine aynı tarihte şampiyonluk için önemli bir maça çıktı Cimbom... Malatya, Ali Sami Yen’de Sarı-Kırmızılılar’ı zorlayacak bir takım değildi elbette ama ligin ilk maçında ‘loser’ Tudor’un başındaki Galatasaray’ı yenmeyi başarmıştı... Fenerbahçe ve Başakşehir’in pür dikkat kesildiği maçta Galatasaray rakiplerinin hevesini çok ama çok erkenden kaçırdı. Henüz 30. saniyede Belhanda ile gelen gol, farklı skorun habercisiydi ama olmadı.

Akhisar karşısında olduğu gibi dün de hızlı hücumlarla sonuca gitmek isteyen Galatasaray’da Garry Rodrigues Belhanda’dan sonra Gomis’e yaptırdığı asistle yine parıldadı. Ancak ikinci gol öncesinde Belhanda’nın rakibe basıp topu alması ve hemen aktarması da çok güzel hareketti.

Puan kadar genel averajın da önemli olduğu bir ortamda 12 dakikada iki gol atıp frene basmak çok da anlaşılır bir durum değil. İki golü hızlı hücumdan bulup organize atak yapmakta güçlük çeken Sarı-Kırmızılı oyuncular, ikinci yarıda da topu rakibe vermeyi tercih etti. Bununla birlikte yakalanan fırsatlar, ceza alanındaki beceriksizlikleri sayarsak aslında 2-0’lık skor maçın da aynasıydı... Genel olarak sergilenen futbol kimseyi memnun etmemiştir. Ama şampiyonluk için gerekli 3 puan alınmışsa detaylara takılmanın da çok fazla bir önemi yok.

Evet, şampiyonluk için artık geriye sadece 90 dakika kaldı. İzmir’de alınacak 1 puan Galatasaray’ı 21. şampiyonluğuna taşıyacak. Özellikle Fatih Terim’in takımın başına geçmesi ile birlikte ‘winner’ kimliğini kazanan Sarı-Kırmızılılar, Göztepe karşısında da hata yapmayıp ipi göğüsleyecektir. Ne de olsa Terim’in olduğu yerde karakter vardır, başarı vardır, şampiyonluklar vardır, kupalar vardır. Ne de olsa mayıslar Galatasaray’ındır.

MÜTHİŞ TARAFTAR

Fatih Terim geldikten sonra tribüne akın etmeye başlayan taraftarlar bu başarıda yönetim, teknik heyet ve futbolcular kadar pay sahibidir.

TAKIM DEĞİL BİREYSEL

G.Saray’ın son iki haftada takım oyunundan çok bireysel yeteneklerle galip gelmesi Terim mantalitesi ile eşleşmiyor.