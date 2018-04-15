Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas, sosyal medyadan galibiyet sonrasında sert mesajlar gönderdi.

Burak Elmas, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından, "Hakeminizi, çirkefliğinizi ve çirkeflerinizi sahada yendik! Bizim kimseye ihtiyacımız yok! Türkiyedir Galatasaray!" yazdı.

— Burak Elmas (@Burak__Elmas) April 15, 2018

GALATASARAY: YETERLİ BAKİYENİZ YOK!

Galatasaray'ın İngilizce Twitter hesabından ise Başakşehir'e bir gönderme vardı! Maçın sonucunun duyurulduğu tweet'te 'Not enough credit.' (Yeterli bakiyeniz yok) mesajı paylaşıldı.

— Galatasaray EN (@Galatasaray) April 15, 2018