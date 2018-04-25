Finali merakla beklenen Game Of Thrones’tan bazı haberler var. Daha öne Game Of Thrones’un başı, dizinin bölümlerinin ve setten fotoğrafların sızdırılmasıyla belaya girmişti.

Bu sızıntılara reklam çalışması diyenler de oldu, merakına yenik düşüp sızan bölümü izleyenler de. Şimdi dizinin yapımcısı bu sızıntılara karşı önlem aldı. Game Of Thrones’un yapımcısı, finalin sızdırılmasına karşı, dizi oyuncularına sözleşme imzalattı.

Bu sözleşmeye göre, Game Of Thrones’un finalini sızdıran oyuncu 30 milyon dolar ceza ödeyecek.

GAME OF THRONES’UN SENARYOSU OUNCULARDA YOK

Game Of Thrones ekibi, sızdırılma ihtimallerine karşın alternatif final sahneleri çekmişti. Ayrıca dizinin senaryosunun tamamı oyunculara verilmemişti. Bu önlemler yeterli gelmemiş olacak ki, yapımcılar bir de ceza sözleşmesi yapmakta çare buldu.

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GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN?

Game Of Thrones’un 8. sezonu 2019 yılında çıkacak. Ayrıca Game Of Thrones’un 8. sezonu sadece 6 bölüm olacak.

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