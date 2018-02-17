Gamze Aksu kimdir

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları belli olduğundan bu yana Gamze Aksu ismi araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacı Gamze Aksu hem güzelliği ile hem de azmi ile dikkatleri üstüne çekiyor. İşte Gamze Aksu hakkında detaylar...

GAMZE AKSU KİMDİR?

Gamze Aksu, 1988 yılında dünyaya geldi. 1,75 boyunda olan Aksu, 3 yaşında başladığı artistik jimnastik sporunu 14 yıl sürdürdü. Daha sonra kule atlama dalı ile ilgilenmeye başladıktan sonra Modern Dans bölümüne girdi. Fakat burada yaşadığı talihsizlik durumdan sonra sakatlanma yaşayınca Opera bölümüne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kurdu ve uzun süre şarkı söyledi. Bu grup ile İstanbul, İzmir ve birçok sahil bölgelerinde konserler verdi.

Seyirciler Gamze Aksu'yu aslında ekranlardan tanıyor. Gamze Aksu 2012 yılında yayın hayatına başlayan Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Birçok kliplerde ve reklam filmlerinde de rol alan Aksu, son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez sinema filminde oynadı. Aksu, Recep İvedik 4 filminde Survivor'a katılan bir yarışmacı olarak rol almıştı. Aksu'nun filmdeki rolü gerçek oldu. Gamze Aksu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak.

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