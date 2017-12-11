Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Akhisar karşısında ikinci yarıda oyuna hareket getiren Garry Rodrigues, yedek kalmasıyla ilgili soruya “Kendimi iyi hissediyorum. Hocamız görev verdiği takdirde oynamaya hazırım. Akhisar maçında neden yedek kaldığımı ben de bilmiyorum. Ancak maçlara göre sistem değişebiliyor. Bu da hocanın bileceği bir şey” dedi. 27 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, devredeki taraftar protestolarının normal olduğunu da belirtip “Biz gücümüzün farkındaydık ve maçı çevirdik. Bunu her hafta sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok” ifadesini kullandı.

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