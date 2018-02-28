Sahaya çıktığında ölümüne oynadığını ve bu yüzden tekmeye kafa atan bir yapısı olduğunu söyleyen Medel'in açıklamaları şu şekilde:
''ÖLÜMÜNE OYNAR TEKMEYE KAFA ATARIM''
"Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var."
''BENİM İÇİN KIRILMA ANI 2015 COPA AMERİCA ŞAMPİYONLUĞU''
"Sevilla, Boca Juniors, Universidad Catolica; uluslararası birçok anı ve başarı illa ki var, çok değişik hatıralarım da var ama benim en önemli kırılma anım ve futbol algımı değiştiren dönem 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili'de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi o zamanlar. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili'ye ilaç gibi gelmişti.''
''ÇOCUKLARIMA İYİ BİR BABA OLMAYA ÇALIŞIYORUM''
''Çocuklarıma iyi bir baba olmaya çalışıyorum. İyi bir eğitim alabilmeleri için elimden geleni yapıyorum. Onların yetişme tarzı çok önemli. Dünyaya faydalı birer birey olsunlar istiyorum. Etrafındaki insanlara saygılı birer yurttaş olmalarını temenni ediyorum. Eşim ve çocuklarımla İstanbul'da iyi vakit geçirmeyi seviyorum. Hatta kayınvalidem bile bizi ziyarete geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye'yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum."
''TÜM ZAMANLARIN EN İYİ FUTBOLCUSU BREZİLYALI RONALDO'DUR''
"Oynadığım mevki itibari ile kendime hiç kimseyi idol olarak örnek almadım. O yüzden kendime has bir tarzım oluştu diyebilirim. Ancak bir futbolcu olarak tüm zamanların en iyi futbolcusu benim için Brezilyalı Ronaldo'dur. Onun için idolüm diyebilirim ama tabii ki farklı pozisyonlarda oynuyoruz. Bunu bir hayranlık göstergesi olarak söylüyorum."
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