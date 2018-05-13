ABD’nin, İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye yönelik ambargo olasılığı ham petrol fiyatlarını vuruyor. Analistler, Brent petrolün haz iran ayında 80 doları aşabileceği öngörüsünde bulunuyor.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bu durum, Türkiye gibi gazda ve petrolde dışa bağımlı ülkelerin enerji faturalarının kabarmasına yol açacak. BOTAŞ’ın, Rusya’dan ithal ettiği doğalgaza her 1000 metreküp için ödeyeceği doğalgazın fiyatının, 1 Temmuz’da 245 dolardan 265 dolara çıkacağı hesaplanıyor. Artışın yüzde 8.1 seviyesinde olması bekleniyor.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Enerji sektörü uzmanları, artan dolar kuru ve petrol fiyatlarının 1 Temmuz’da Türkiye’nin doğalgaz alım maliyetlerini de artıracağını belirterek, “Doğalgaz alım satım fiyatları, üçer aylık dönemlerle (1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz, 1 Ekim) petrol ve dolar kurunda yaşanan gelişmeler çerçevesinde yeniden hesaplanıyor. Hesaplamalar yapılırken, belli bir dönemdeki petrol fiyatları (geçmiş 6 ve 9 aylık ortalamalar) dikkate alınır. Son dönemde petrol fiyatları, uluslararası nedenlerle hızla yükseliyor. Analistler, petrolde 80 dolarların görüleceğini ve daha da artacağını öngörüyor” dedi.
Uzmanlar, 1 Temmuz’da BOTAŞ’ın gaz alım fiyatı konusunda da şunları söyledi:
“BOTAŞ, halen Rusya’dan bin metreküp gazı 245 dolara ithal ediyor. Özel sektör ithalatçıları, yüzde 10.25 indirimle 220 dolar düzeyinde ödeme yapıyor. BOTAŞ’ın, Rusya’dan gaz alım fiyatının dolar kurundaki ve petroldeki artış sonrasında her bin metreküp için 265 dolara, özel sektörün de 240 dolara çıkacağı hesaplanıyor.”
ELEKTRİK ÜRETİM BİRİM MALİYETLERİNİ ARTIRACAK
Uzmanlar, gazda alım fiyatlarının artmasının iki yönlü olarak gündeme gelecek etkisine işaret ederek, “BOTAŞ’ın ve özel sektörün maliyetlerinin artması sonuçta tüketiciyi de etkileyecektir. Birincisi, kaçınılmaz olarak doğalgaz santrallarına satılan gazın fiyatı artacaktır. Bu, elektrikte birim üretim maliyetlerini artırır. İkincisi vatandaş ve sanayici doğalgaza daha çok para ödemek zorunda olacak” dedi.
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