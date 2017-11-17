Gaziantep'te geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü

Gaziantep'te, asfalt yapımı sırasında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi İbrahim Ortakaya (46), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Trafiğe kapalı alanda asfalt çalışması yapan taşeron firma işçisi İbrahim Ortakaya, asfalt makinesine malzeme boşalttıktan sonra geri manevra yapan Ahmet Arslantay (39) yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kazayı gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede İbrahim Ortakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Ortakaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Arslantay polis tarafından gözaltına alındı.