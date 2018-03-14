Son 27 yılı aralıksız, 31 yıl mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon veda eden Gaziantepspor'un, bitime 8 hafta kala Spor Toto 1. Lig'den de düşmesi kesinleşti.
Gaziantepspor, 24 Nisan 1969'da dönemin belediye başkanı Abdulkadir Batur öncülüğünde 58 kişi tarafından kuruldu.
Kurucu üyelerden Beşir Bayram'ın ilk başkanı olduğu Gaziantepspor, kurulduğu yıl hazırlık maçlarıyla sezonu tamamladı.
Kırmızı-siyahlılar, 1970 yılında çıkartılan ve il takımlarının direkt 3. Lig'e alınmasını öngören kararnameyle, 1970-1971 sezonunda Türkiye liglerindeki mücadelesine başladı.
Tarihi boyunca 2 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gaziantep ekibi, daha önce 4 yıl mücadele ettiği Süper Lig'e, son olarak 1989-1990 sezonunda yükseldi.
Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil etme başarısı gösteren Gaziantepspor, 1990-1991 sezonundan itibaren aralıksız 27 yıldır Süper Lig'de mücadele etti.
Kırmızı-siyahlılar, Avrupa'da da adından söz ettiren sonuçlar alırken, yurt dışından yaptığı transferler ile altyapısından çıkardığı genç yeteneklerle büyük kulüplerin de gözdesi oldu.
Bu yönüyle bir dönem "yetenek avcısı" diye adlandırılan Gaziantepspor'un, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'in ardından, sezonun bitimine 8 hafta kala Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşti.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ
Gaziantepspor, özellikle 1990'lı yılların sonundan itibaren, çoğu büyük kulüpler olmak üzere, sattığı futbolcuların bonservislerinden yüksek miktarda gelir elde etti.
Kırmızı-siyahlılar, Elvir Bolic, Ayhan Akman, Yaw Preko, Samuel Johnson, İbrahim Üzülmez, Hakan Bayraktar, Joao Batista, Fatih Tekke, Kemal Aslan, İbrahim Toraman, İlhan Özbay, Gökhan Güleç, Antonio de Nigris, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Wagner, Olcan Adın, Oğulcan Çağlayan, Serdar Kurtuluş, Ivelin Popov, Dany Nounkeu, Muhammet Demir ve Orkan Çınar'ın bonservislerinden 60 milyon avroyu aşkın parayı kasasına koydu.
Gaziantepspor ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan ve bu sezonun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun da Gaziantep ekibinde forma giyen önemli futbolcular arasında yer alıyor.
DERELİOĞLU: FEDERASYON GELİP İNCELESİN
Gaziantepspor'daki teknik direktörlük görevini bırakan Oktay Derelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpte görev aldığı süre boyunca anlatmayla bitiremeyeceği olaylar yaşadığını söyledi.
Yaşananları anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Derelioğlu, "Federasyon gelip incelesin, bir el atsın. Buraya gözlemci girip bir incelesin. Bu kulüpte çok sayıda değer var. Kaç kişinin geleceğiyle oynanacak burada. Benim bir önemim yok. Binlerce antrenör var Türkiye'de. Bu kulüpteki çocuklara sahip çıkılsın. Kulüp içerisinde 'öteki takım' diye bir şey oluştu. Bunu kaldıramıyorum." diye konuştu.
Derelioğlu, şu an kulüpte çok sayıda yetenek olduğunu belirterek, "Benim şu anki kadromun hepsi, Türk futboluna uzun zaman hizmet edebilecek oyuncular. Bunlara sahip çıkılsın, tek istediğim bu. Türk futbolunun geleceği konuşuluyor, gelip görsünler gelinen noktayı. Hepsi kaliteli oyuncular." ifadelerini kullandı.
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