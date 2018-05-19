Ligde normal sezonu 5. ve 6. tamamlayan iki ekipten BŞB Erzurum, yarı finalde Ümraniye’yi saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Bolu’yu yenip adını finale yazdırdı. Bir Play-Off finaline Bursa ilk kez ev sahipliği yapacak. Mutlu sona ulaşan ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig’e terfi edecek. 2. Lig’den 1. Lig’e çıkan ve ilk sezonunda Play-Off finali gören BŞB Erzurum, 2000-01’den beri Süper Lig’den uzak kalan Erzurum’u bu seviyede temsil etme hakkını elde etmeye çalışacak. Gazişehir, Play-Off’ta 2010-11’de finalde kaybetmişti.

Play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek finale yükselirken, BB Erzurumspor ise Ümraniyespor'u 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı.

GAZİŞEHİR FK 0-0 BB ERZURUMSPOR

(İlk yarı sonucu)

GAZİŞEHİR FK: Adam, Uğur, İsmail Konuk, Ahmet, M.Erdem, Jefferson, Segbefia, Gökhan, Yasin, Del Valle, Özgürcan

TD: Erkan Sözeri

BB ERZURUMSPOR: Hakan, Acka, Tolga, Hakan, Lokman, Metin, Burhan, Taylan, Jasmin, Erhan, Mert Nobre

TD: Mehmet Altıparmak

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

SAAT: 21:30

YAYIN: BeIN Sports Max 2

HAKEM: Halis Özkahya

İyi olanın kazanacağı bir maç olmasını temenni ediyorum. Ama biz Bursa'ya galibiyet parolasıyla gideceğiz. Kupayı Gaziantep'e getireceğiz. Güzel bir oyunla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. İnşallah tüm sezonun yorgunluğunu zorlu 90 dakikanın ardından şampiyonluk kutlamalarıyla atacağız. Kupayı Gaziantep'e getirdiğimizde de kutlamalara kendi evimizde devam edeceğiz. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI RAKİP OLDU

Futbolculukları döneminde Gençlerbirliği'nde birlikte top koşturan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yarınki maçta birbirlerine rakip olacak.



İki teknik direktör de sezon içinde yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından takımlarının başına geçti. Mehmet Altıparmak Osman Özköylü'nün yerine, Erkan Sözeri ise Hüseyin Kalpar'ın yerine göreve geldi.



İKİ TAKIM DA İLK KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELME PEŞİNDE



Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak. TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2000-2001'den beri Süper Lig'den uzak kalan Erzurum'u Süper Lig'de temsil etme hakkını elde etmeye çalışacak. Kentin diğer ekiplerinden Erzurumspor, 2000-2001'de Süper Lig'e veda etmişti.



Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011'de finale kadar yükselmişti. O sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.





23. PLAY-OFF



İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 23. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 17 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı. 1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.



BURSA'DA İLK KEZ



Daha önce 7 kez Ankara'da oynanan play-off finaline Antalya ve İstanbul 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ise 2'şer kez ev sahipliği yaptı. Bursa'da ilk kez oynanacak müsabakaya Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak.