Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında son haftaların formda takımı Gazişehir Gaziantep, Denizlispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında gol olmadı.

45. dakikada sarı kart gören Tugay Kaçar, 52. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve Gazişehir Gaziantep'i 10 kişi bıraktı.

Denizlispor'da oyuna 46. dakikada giren Mehmet Akyüz, 76. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 82'ye geldiğinde Mehmet Akyüz bir gol daha buldu ve maç 2-0 sonuçlandı.

Denizlispor bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken Gazişehir Gaziantep 6 maçlık galibiyet serisinden sonra ilk kez mağlup oldu.





GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0 - DENİZLİSPOR: 2

STAT: Gaziantep

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

GOLLER: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)

SARI KART: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)