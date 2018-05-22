Spor Toto 1. Lig play-off finalini penaltı atışlarında kaybeden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, kulüp yönetimiyle görüştüğünü ve "profesyonelsin ve gelen teklifleri değerlendirebilirsin" şeklinde cevap aldığını bildirdi.



Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moralinin çok bozuk olduğunu söyledi.



Hayatının her aşamasında kendisine yakışanları yapmaya özen gösterdiğini belirten Sözeri, şöyle konuştu:



"Sezonun bitmesiyle bana yakışan, mukavelem bitse de bitmese de kendi kulübümle temasa geçmekti. Ben de öyle yaptım ve başkanımızı arayarak, görüşme gerçekleştirdim. Kendisine 'İlk önce bana yakışan sizinle görüşmek ve ne düşündüğünüzü sormaktır.' dedim. Başkanımız da 'Şu anda yurt dışına gidiyorum. Kafamda hiçbir plan yok. Sen de profesyonelsin ve gelen teklifleri değerlendirebilirsin.' dedi. Şu ana kadar bazı kulüplerden teklifler almıştım. Artık gelecek teklifleri değerlendireceğim."



Erkan Sözeri, Gaziantep'te güzel anılarının olduğunu dile getirerek, kulübün ve şehrin en kısa sürede Süper Lig'e yükselmesi temennisinde bulundu.

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