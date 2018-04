STAT: Gaziantep

HAKEMLER: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Adama (Dk.75 Himmet Ertürk), Del Valle (Dk. 90 Murat Ceylan), Gökhan Alsan, Segbefia (Dk.46 Serdar Deliktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Özgür Can Özcan, İsmail Konuk

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 62 Sergiy Politylo), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy (Dk. 82 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek

GOL: Dk. 78 Özgür Can Özcan (penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Dk. 48 Atabey Çiçek, Dk. 64 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 83 Yasin Palaz, Dk. 90 Özgür Can Özcan, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)

