GE, Türkiye’de 70’inci yılını kutladı

İlk yabancı sanayi yatırımcılardan biri olarak 1948 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan GE, dünyada 125’inci, Türkiye’de ise 70’inci yılını “Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile düzenlediği, bir çok üst düzey yöneticinin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı.

İş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikteki panel ve konferanslarda; endüstriyel internet devriminin yarattığı fırsatlara, Türkiye’de enerji ve sağlık endüstrisindeki ilham veren dijital başarı hikayelerine, yeni iş modellerine ve kurumlarda kültür değişiminin gerekliliğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türkiye’nin potansiyeline her zaman inandıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“General Electric’in Türkiye’de 1948 yılında ampul fabrikası ile başlayan yolculuğu bugün dört fabrikamızda, dokuz farklı tesisimizde güçlenerek devam ediyor. Yatırım ve işbirlikleriyle dolu 70 yıllık geçmişimizde Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlama hedefiyle, 2.500’e yakın çalışanımızla yerel üretim, istihdam, inovasyon ve altyapı gelişimi alanlarında çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye’de mühendisliğin, Ar-Ge çalışmalarının gelişmesini desteklemenin yanı sıra; yüksek teknolojili ihracata da katkı sağladık. GE Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de enerji, sağlık ve havacılık endüstrilerinde dönüşüme ve teknolojinin etkin ve verimli kullanımına güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınmasına olan desteğimizi, dijital çağın getirdiği fırsatlarla artırarak sürdüreceğiz."

Özsoy, "GE‘nin 1896’dan beri Dow Jones Sanayi Endeksi’nde yer alan ve halen güçlü bir şekilde varlığını sürdüren tek sanayi şirketi olması bir tesadüf değil, değişimleri görüp yönetebilmesinin bir sonucu. GE olarak bugün de dev bir sanayi şirketinin sahip olduğu yetkinlikleri teknoloji ve yazılım ile birleştiriyoruz. Bu dönüşüm, birçok şirkete, girişime ilham olacak yapısal unsurlar barındırıyor” dedi.

ŞİRKETLER İNANIYOR AMA YAPMIYOR

Etkinlikte GE Dijital tarafından gerçekleştirilen “Dijital Endüstriyel Evrim Endeksi” araştırmasının sonuçları da iş dünyası ile paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre, şirketler endüstriyel internetin gelecekteki büyüme hızlarını ve rekabet güçlerini artıracak büyük bir fırsat yarattığına inanıyor ancak büyük bir çoğunluğu fırsatlardan yararlanmak için atması gereken adımları atmıyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 80’i endüstriyel nesnelerin internetinin dönüştürücü etki yaratacağına, yüzde 86’sı ise dijital endüstriyel dönüşümün rekabet gücü açısından önem taşıdığını söylüyor. Ancak şirketlerin sadece yüzde 8’inden azı dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini söylüyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 42’si maliyetin, yüzde 32’si sistem güvenliğinin, yüzde 32’si ise veri gizliliğinin dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğuna inanıyor. Dijital dönüşüm anlamında ilerleme kaydeden şirketler ise iş hacimlerinin, rekabet güçlerinin ve büyüme hızlarının arttığını belirtiyor.