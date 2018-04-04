Gazete Habertürk'ün haberine göre; Vodafone’un mobil ekipleri, 4 gün boyunca Antep’te etkinliğin tanıtımını yaparken, yaklaşık 100 bin çocuk ve ebeveynine ulaşıldı. En az 3 çocuğun Beşiktaş altyapısına gireceği ifade edilirken, Gaziantep’teki etkinliğe Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu katıldı.

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