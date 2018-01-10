Las Vegas’ın ev sahipliği yaptığı CES Tüketici Elektroniği Fuarı kapılarını açtı. 12 Ocak’a kadar açık olacak fuarda bu sene de önemli bir geleneğin değişmediği görüldü: Otomobilcilerin istilası.

Toyota, BMW, Mercedes, Volkswagen, Fiat Chrysler, Honda, Ford, Hyundai, Kia ve Nissan başta olmak üzere çok sayıda büyük üretici son ürünlerini sergilemek üzere CES’in yolunu tuttu. Ancak klasik otomobil fuarlarının aksine bu fuarda araçların beygir gücü, yol tutuşu hatta tüketimi bile fazla gündeme gelmiyor. Mercek altına alınan en önemli konu ise söz konusu araçların akıllılık seviyesi ve insanlarla olan ilişkisi. Artık tamamen elektrikli ve büyük ölçüde insanın kullanmadığı (otonom) araçlar olarak tasarlanan geleceğin otomobilleri kullanım amacı bakımından da önemli farklılıklar göstereceğe benziyor. Aynı mobil cihazlardaki isteğe bağlı ekran görüntüsü veya arayüz değişimi gibi, otomobil üreticileri de araçları tasarımından kullanım şekline kadar tamamen değişebilir hale getirmeyi planlıyor.

YENİ ŞİRKETLER GELİYOR

Bu alanda Toyota ve İsviçreli Rinspeed ilk örnek tasarımları görücüye çıkardı bile. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre Toyota Başkanı Akio Toyoda, CES’te yaptığı tanıtımında yakında alışveriş için manava gitme gereği kalmayacağını çünkü manavın dört tekerlek üzerinde, insansız olarak tüketicilerin ayağına geleceğini söyledi. Söz konusu değişim, girişimci (startup) şirketlere de yeni fırsatlar sunuyor. Şu an için kesin olan ise Amazon ve Google’ın asistan servislerinin yakında pek çok otomobilin kontrolünü ele alacağı gerçeği.

BİR ARAÇ SATIN AL, İSTEDİĞİN ŞEKLE SOK

İsviçreli oto üreticisi Rinspeed şirketinin CES’te tanıttığı ‘Snap’ adlı modüler sistem istenildiğinde küçük bir otobüse, satış mekânına veya talebe göre tamamen farklı bir yapıya dönüşebiliyor. Aracın elektrikli motora sahip şasisi üzerine istenen kasa kolayca yerleştiriliyor.

ZÜĞÜRT AĞA 4.0

Şener Şen’in “Züğürt Ağa” filminde canlandırdığı karakterin sokak sokak gezerek satmaya çalıştığı domates, otonom sürüş ve modüler teknolojiler sayesinde Sanayi 4.0 ile tanışacak.

CES’e ‘Snap’ tasarımıyla katılan Rinspeed’in insansız otonom sürüş olarak tasarlanan aracının yakın gelecekte şehir içinde ulaşımdan alışveriş veya yardım hizmetlerine kadar pek çok alanda kendine yer edinebileceği belirtiliyor.

‘E-PALETTE’ İLE DEĞİŞİMDE SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Toyota fuar kapsamında yeni ‘E-Palette’ konseptini tanıttı. Şirket bu tanıtımında, geleneksel otomotiv tanıtımlarının aksine bir model yerine dört tekerlek üzerinde istenen şekle giren bir yaşam alanının vizyonunu sergiledi. Buna göre otomobil artık şirketlerin tasarladığı gibi sadece bir şekil ve amaç için değil sürekli değişebilen özelliklere sahip oluyor. E-Palette platformu üzerinde tasarlanan araçlar istenildiğinde büro, nakliye aracı, laboratuvar, manav, market, muayenehane, eğlence salonu ve daha istenen pek çok şekle girebiliyor. Toyota Başkanı Toyoda, konsepti tanıtırken, “Bugün pek çok hizmeti almak için market veya manava gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yakında manav size gelecek” dedi. Yeni nesil ve çok yüzlü Toyota’ların 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kullanıma gireceği belirtildi. Amazon ve Mazda’nın yanı sıra taksi uygulamaları Uber ve Çinli rakibi Didi de ortak çalışma için Toyota ile temasa geçmiş.

MERCEDES

YAPAY ZEKÂYI ARACIN PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (Mercedes-Benz User Experience - MBUX) adını verdiği yeni hizmetiyle araç genelindeki pek çok kullanımı yapay zekâ bağlantılı hale getirdi. Bu teknolojinin ilk olarak A serisi araçlarda kullanılacağı duyuruldu. Şirket “Project One” isimli hibrit modelini de ziyaretçilerin beğenisine sundu. 1000 beygir gücündeki araç yarış pistinden gelmiş gibi duruyor.

NISSAN

EMİRLERİ DOĞRUDAN BEYİNDEN ALACAK

Nissan’ın tanıttığı “Brain-to-Vehicle (B2V) sistemi sürücünün başının farklı noktalarındaki sensörlerle otomobile bağlanıyor. Acil durumda insan tepki vermede gecikebiliyor. B2V ile sürücü tepki vermekte gecikse bile otomobil beyinden gelen mesajlara doğrudan karşılık verip direksiyonu çevirecek veya frene basacak.

BYTON

SÜRÜCÜSÜNÜ TANIDIKÇA DAHA İYİ GİDİYOR

Çinli Future Mobility fuarda elektrikli Byton modelini tanıttı. Amazon’un asistan programı Alexa’yı kullanan araç, otomobille sürücünün sürekli iletişim halinde kalmasını amaçlıyor. Yetkililer aracın sürücüsünü yakından tanımaya başlamasıyla sürüş ve iletişimde fark yarattığına işaret ediyor. Byton’ın 2019’da piyasaya çıkması bekleniyor.

ZF

YARI OTONOM ARACA AKILLI DİREKSİYON

Otomotiv şirketlerinin yanı sıra yaklaşık 400 oto yan sanayi kuruluşu da CES’teki yerini aldı. Parça üretimiyle tanınan ZF’nin yarı otonom araçlar için tasarladığı akıllı direksiyonunun ortasında 7 inçlik bir ekran bulunuyor. Direksiyonun çerçevesini kaplayan LED ışık bandı ise sürücünün direksiyonu ne zaman alması gerektiğini gösteriyor.

HYUNDAI

UYGUN SES VE IŞIKLA STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Hyundai fuara FCEV Nexo modeli ve ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) olarak kısaltılan asistan sistemiyle katıldı. Sistem sürücünün stres seviyesini direksiyon ve sürücü koltuğundaki sensörlerle ölçüyor, sürücüyü sakinleştirmek için düşük tempoda müzik çalıp araç içini rahatlatıcı renkte ışıkla aydınlatıyor.

Geleceğin araçları

otomotiv teknolojisi