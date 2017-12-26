Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK’nın geçici 25’inci maddesi ile önceki gün düzenlendi. Balçık bölgelerde yer alan mahalleler, Gemlik’in sağlam zeminli üst kesimlerine taşınacak. Buna göre, 100 bin kişinin yaşadığı ilçede riskli binalarda yaşayan 50 bin kişi, yaklaşık 300 hektarlık bir alana 5 yıl içinde taşınacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, dev kentsel dönüşümün detaylarını Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk’e anlattı. Projeye 1.5 yıl önce başladıklarını belirten Yılmaz, “17 Ağustos 1999’da yaşanan depremden önce yapılan binalarda inceleme yaptık ve 10 bin bağımsız birimde risk gördük.

1.5 yıl önce Cihatlı Mahallesi’nde bin 400 konuta başladık. Nisanda teslimler başlıyor. Şimdi de Cumhuriyet Mahallesi’nde, belediye olarak anahtar teslim yaklaşık 8 bin konut inşa edeceğiz. Yatırım değeri 800 milyon TL’yi bulacak. Amacımız mayıs ayında temel atmak. 1 sene sonra da yerleşim başlar. Hükümetimizin de desteğiyle 5 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

4 MAHALLE ETKİLENİYOR

Gemlik’te riskli olarak belirlenen yapılar Doktor Ziya Kaya, Hamidiye, Osmaniye ve Eşref Dinçer Mahalleleri’nde yer alıyor. Yılmaz, değişim sürecinin gönüllülük esasına göre yapılacağını belirterek “Yerleşim bölgesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde konutlar yapacağız. Eskiden 3+1 evde oturan vatandaşımıza yeni 2+1 konut teklif edeceğiz. Metrekare büyüklüğünün değişmesini istemeyen vatandaşlarımız da cüzi bir fark vererek eski oturduğu ev büyüklüğünde yeni bir eve taşınacak” dedi.

17 BİN TALEP GELDİ

Yılmaz, proje kapsamında 1.5 yıl önce Cihatlı’da inşasına başladıkları bin 400 konuta 17 bin talep geldiğini söyledi.

‘YENİ KONUTLAR DENİZ MANZARALI İNŞA EDİLECEK’

Refik Yılmaz, yeni konutlara taşınacak kişilerde 5 yıldır Gemlik’te oturma şartı aranacağını ve bu kişilerin konutları 5 yıl satamayacağını söyledi. Yeni yapılan bölgedeki binaların deniz manzaralı olacağını belirten Yılmaz, “Söz konusu riskli evler bitişik nizamda yapılmış. Sokakları dar, parkı, yeşil alanı yok. En önemlisi depreme dayanaksız. Şu anda bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız denizi görmüyor. Yeni konutları ayrık nizam şeklinde inşa edeceğiz. Yeşil alanları olan, sokakları ferah, deniz manzaralı konutlar olacak” dedi. ‘Zeytin ağaçlarına dokunmadan böyle bir çözüm bulduğumuz için mutluyuz’ diyen Yılmaz, “Anayasa gereği ormanlık alanlar daraltılamayacağı için bilimsel yönden orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım alanına dönüştürülemeyen konut olacak alanlara karşı Hazine, orman yapılmak üzere bir başka bölgede alan vererek takas edecek. Türkiye’ye örnek olacak bir projede ayrıca zeytini de korumak gerekiyordu” dedi.

Projenin inşa edileceği alanı harita üzerinden gösteren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, binaların en fazla zemin +5 kat şeklinde yapılacağını dile getirdi

‘YIKILAN BİNALAR YEŞİL ALAN OLACAK’

Refik Yılmaz, riskli binaların yıkıldıktan sonra yerlerine asla yeni binalar yapılmayacağını söyledi. Yıkılan binaların yerine park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapılacağını belirten Yılmaz, “Gemlikli vatandaşlarımızın ve turistlerin yararlanabileceği sosyal alanlar inşa edeceğiz”diye konuştu.

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