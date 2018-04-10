Galatasaray, yüzde 76.23’lük topla oynama oranı yakalamasına rağmen galip gelemedi. Yüzde 23.77’lik oranda kalmasına rağmen 3 puanı alan G.Birliği, ligde tutunma yolunda dev bir adım attı. Başkent ekibi, 2014-15 sezonundan bu yana ligde bir maçta topa en az sahip olmasına rağmen kazanan ekip oldu. G.Birliği ayrıca bu sezon topladığı 30 puanın 12’sini (yüzde 40’ını) F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’e karşı aldı.

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