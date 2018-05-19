Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 1. Lig'e düşen Ankara ekibinin seneye tekrar Süper Lig'e çıkacağını söyledi.



Takım olarak hak etmedikleri bir sonuçla ligi tamamladıklarına dikkati çeken Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşananlara tepki gösterdi.



Açıklamasında, "Emeklerimizin karşılığını alamadık" diyen başkan Cavcav, şu ifadeleri kullandı:



"Nasıl bir sene evvelki başarıya sahip çıktıysak, bu üzüntü veren sonuca da sahip çıkıyor ve gereken her tahlili yapıyoruz. Her şeyi masaya yatırdık. Fakat size sözüm olsun ki benim başkanlığımda 1. Lig'e düşen bu takım, yine benimle beraber seneye Süper Lig'e çıkacaktır. Geçmişi doğru analiz ederek, çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi, tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu üzüntüyü biz gönlümüze hapsedecek, unutmayacağız. Ama ahdım olsun siz sevgili taraftarlarımıza unutturacağız."



Açıklamada, taraftarların tepkisini anladığını ve saygıyla karşıladığını dile getiren Cavcav, "Kulübümüzün parasının bittiği, koskoca bir yalandır. Allah'a şükür paramız vardır, borcumuz da yoktur. Usulsüz hiçbir ödeme yapılmamıştır, hiçbir ödeme aksatılmamıştır. Aksini iddia edene hodri meydan. Kaçak, göçek konuşmasın, belgeleriyle açsın davasını, iddiasını ispatlasın. Kimse merak etmesin, kulübümüz güçlüdür ve bu güçlü kulüp kimseye yem olmayacak, borçlandırılarak bataklığa sürüklenmeyecektir." ifadelerine yer verdi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, planlarını yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bu safsatalara harcayacak daha fazla vaktimiz yok. Benim tüm enerjim ve emeğim sevgili kulübümüze adanmıştır. Çok daha güçlenerek Süper Lig'e tekrar çıkacak, orada da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Güçleneceğiz, başaracağız, bomba gibi geri döneceğiz Süper Lig'e. Biz başımızı bu yola koyduk, bu bizim davamızdır, vazgeçmeyeceğiz."

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