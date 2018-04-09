Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi. Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti. Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirme yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maça iyi başlayamadık, iyi de bitiremedik. Açıkçası geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına uğradığım maçlardan bir tanesi. Oyuna hakim gibi görünsek de oyuna bu kadar hakim olan takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu"

GALATASARAYLILARA SESLENDİ!

"Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim bir şey var, önemli bir avantajı kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ancak şampiyonluğu değil. Liderlik geliyor, gidiyor. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puan kaybetmiş olabiliriz anack şampiyonluğu kaybetmedik. Şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz."

"GALATASARAY BÖYLE BAHANELERE SIĞINAMAZ"

"Tutturuldu bir fobi fobi fobi... Ankara'nın nesi deplasman? Müthiş centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, Müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bunlar futbolun içinde olmayan şeyler. Bu tip bahaneler, Galatasaray'ın sığınacağı şeyler değil"