Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum."

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından, "Eurocup finalinde Lokomotiv Kuban'ı iki maç sonunda saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Darüşşafaka'yı yürekten kutlarım. Tebrikler" paylaşımını yaptı.

Federasyonun internet sitesinde de, "Eurocup'ta Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maç sonunda geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan ve bir sezon aranın ardından kupayı bir kez daha ülkemize getiren temsilcimiz Darüşşafaka'nın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes kulüpleri ile Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman sosyal medya hesaplarından Darüşşafaka'yı tebrik etti.