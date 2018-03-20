General Mobile GM 8 inceleme

General Mobile'ın yeni akıllı telefonu General Mobile GM 8, kullanıcıların güncel Android sürümlerine hızla ulaşabilmeleri için Google tarafından tasarlanan Android One programı desteğiyle geldi. Cihaz, 1000 TL'nin altındaki fiyatı ve özellikleriyle merak uyandırıyor.
İnce çerçeveli yapısıyla dikkat çeken GM 8, 5.7 inç HD+ (720x1440) ekrana ve artık güncel bir standart halini alan 18:9 en boy oranına sahip. Ürünün IPS Incell LCD ekranı, Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilmiş. Dokunmatiğin tepki süresinin gayet başarılı olduğu GM 8, Android 8.0 Oreo ile birlikte geliyor. Android One programı kapsamında işletim sisteminin en yalın halini kullanmaya imkan veren GM 8'in bu özelliği avantaj olarak da dezavantaj olarak da değerlendirilebilir. Android'in Google'ın yayınladığı ve herhangi bir modifiye görmemiş hali, uzun vadede daha az çökme vb. problem yaşatabilir. Buna karşın akıllı telefon üreticilerinin yaptığı modifiyelerle birlikte ekstra özellikler kazanan işletim sistemi, kullanıcıya katma değer sunmuş oluyordu. Buradaki fayda, konuya neresinden baktığınıza bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Snapdragon 435 1,4 GHz Quad Core + 1,1 GHz Quad Core işlemci ile donatılan GM 8, 4 GB RAM'e sahip. Bununla birlikte GM 8, 64 GB dahili hafıza ile gelse de microSD kart desteği sayesinde 128 GB'a kadar kapasite artırımı gerçekleştirilebiliyor. Performansı ve kapasitesi ile birçok oyunu oynamanıza imkan sağlayan yeni akıllı telefonun uzun süreli oyun oynamada çok da ısınmadığını belirtelim.
Hem ön (Flash ışıklı selfie kamerası) hem de arka kamerası 13 MP olan cihazda, gün ışığında başarılı sonuçlar almak mümkün olsa da gece çekimlerinde sonuç pek tatmin edici olmuyor. Ayrıca yavaş çekim modunda kare atlanıyor hissi yaşandığından dolayı akıcı bir görüntü ortaya çıkmıyor.
Parmak izi okuyucusu arka yüze yerleştirilmiş olan GM 8'in hızlı şarj gibi özellikleri de mevcut. Artık pek çok akıllı telefonu kılıfsız kullanmak ciddi bir soruna dönüşüyor zira kolayca elden kayacak bir materyalle donatılıyorlar. GM 8 de bu telefonlardan biri. Eğer kılıf kullanmazsanız uzun süreli kullanımda elden düşürmemeniz mucize olacaktır. Genel olarak bakıldığında 1000 liranın çok az altındaki fiyatına göre başarılı özelliklere sahip olan General Mobile GM 8, düşük ekran çözünürlüğü ve karanlık ortamlarda yetersiz kalan kamera performansı gibi eksilere de sahip. Ancak 1000 liranın altına Android 8.0 deneyimi yaşamak ve belki de önümüzdeki sene daha iyi bir telefona terfi etmek amaçlı kısa süreli bir yatırım olarak bile tercih edilebilir.
General Mobile GM 8 teknik özellikleri:
İşlemci: Snapdragon 835
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB (microSD kart ile 128 GB'a adar artırılabilir)
Ekran: 5,7 inç IPS Incell LCD (720x1440)
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Arka kamera: 13 megapiksel
Ön kamera: 13 megapiksel selfie kamera (+Flash)
Parmak izi okuyucu: Var (arkada)
Boyut: 154,2x72,7x7,96 mm
Ağırlık: 152 gr
Batarya: 3075 mAh batarya (sabit)
Bağlantılar: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.2, A-GPS, FM Radyo, 3,5 mm kulaklık
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