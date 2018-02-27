General Mobile, Google’ın Android Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan GM 8 Go isimli telefonunun lansmanını gerçekleştirdi. İlk kez kongrede görücüye çıkan GM 8 Go, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinde veri kullanımını azaltarak tasarruf sağlıyor. GM 8 Go, kullanıcılara Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.

General Mobile, uygun fiyatlı Android One programına devam ederek, Android One ailesinin beşinci üyesi olan GM 8 modelini de beğeniye sundu. Kullanıcılara saf Android deneyimi yaşatmayı vaat eden GM 8’in satışına önümüzdeki ay 32 ülkede başlanacak.

Tüm General Mobile modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğinin altını çizen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Google iş birliği ile geliştirilen beşinci Android One modeli olan ‘GM 8’i ve Android’in Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelini ilk kez MWC’de tanıtmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi:

“Bulunduğumuz ülkelerde en çok tercih edilen akıllı telefon markasından biriyiz. 32 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve globaldeki başarı çıtamızı da her yeni modelle birlikte yükseltiyoruz. Dünyanın en iyileriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ile güçleniyor, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizin yazılım, network ve tasarım süreçleri tamamen Türkiye’de yürütülüyor. Bu yıl sonu itibarıyla faaliyetlerimizi 45 ülkeye yaymayı kendimize hedef belirledik. Bulunduğumuz ülkelerde sürdürülebilir bir başarı elde etme stratejimiz doğrultusunda, yeni pazarların yanı sıra bulunduğumuz ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşma ve büyüme stratejimizi de sürdüreceğiz.”