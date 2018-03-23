HT Magazin'de yer alan habere göre, çekimler önceki akşam Beşiktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gecenin sürprizi Seda Sayan ve Doğa Rutkay’ın karşılaşması oldu. Rutkay’ın uzun süredir canlandırdığı Seda Sayan tiplemesi en sonunda gerçeğiyle buluştu.



Rutkay ’a önce ekip arkadaşları sürpriz yaptı. Onunla aynı kıyafet ve peruklarla sahneye gelen İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, Aslı İnandık, Seda Sayan olduklarını iddia etti.



Bir anda sahneye çıkan Seda Sayan, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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