Bu ambalajların oluşturduğu atıkların, Bakanlığın lisans verdiği Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 600 firma tarafından topladığını aktaran Öztürk, daha sonra 40'tan fazla tesiste geri dönüştürülüp üretim sürecine yeniden dahil edildiğine işaret etti.
Öztürk, geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren bu firmaların genelinin Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bulunduğunu anlattı.
Atık kağıtların dönüştürülerek üretim tedarik zincirine ikincil hammadde olarak dahil edilmesinin önemini vurgulayan Öztürk, "Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 450 bin ton, yılın ilk 3 ayında 320 bin ton kağıt / karton ambalaj atığı geri dönüştürüldü. Bu geri kazanımlarla birlikte, 2017'de 24,6 milyon, 2018 yılının ilk çeyreğinde ise 5,4 milyon olmak üzere toplam 30 milyon ağacın kesilmesi önlenerek doğal hayatın korunması sağlandı." diye konuştu.
KAĞIT ATIKLAR EKONOMİYE 905 MİLYON KAZANDIRDI
Öztürk, geçen yıl geri dönüştürülen yaklaşık 1,5 milyon ambalaj atığından 745 milyon lira, 2018'in ilk 3 ayında ise 160 milyon lira kazanç elde edildiğini belirterek, "Son 15 ayda kağıt / karton atıklarından toplam 905 milyon lira ekonomik kazanç sağlandı." dedi.
Üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile kaynak verimliliğine katkı sağlandığını ifade eden Öztürk, kağıt / karton atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüştürülmesi yoluyla depolama alanlarından tasarruf sağlandığını ve yerel yönetimlerin atık toplama maliyetlerinin de azaltıldığını dile getirdi.
Öztürk, atıkların geri dönüştürülmesinin sera gazı salınımlarına olan etkisine de değinerek, "2017 yılında geri dönüştürülen kağıt / karton ambalaj atıklarıyla 256 milyon kilograma eşdeğer karbon salınımı önlendi. Geri dönüşümle 124.800 megavat saat enerji tasarrufu sağlanarak 8,48 milyon metreküp su kullanımı da engellendi." ifadelerini kullandı.
ANKARA'NIN 40 GÜNLÜK SU İHTİYACI KADAR TASARRUF
Son 15 aylık geri dönüşümle yıllık yaklaşık 150 bin aracın neden olabileceği 313 bin tona eşdeğer sera gazı salınımının da önlendiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"15 ayda kağıt / karton atıkların geri kazanımıyla standart 28 futbol sahası alanına denk gelen 6,2 milyon metreküp depolama alanı korunmuş, 260 bin hanenin bir yıllık elektrik giderine denk gelen 690 bin megavat saat enerji tasarrufu sağlanmış, Ankara'nın 40 günlük su ihtiyacını karşılayacak 46 milyon metreküp su miktarından tasarruf edilmiştir. Ayrıca İstanbul’un akciğerleri konumundaki Belgrad Ormanlarının 4 katı büyüklüğündeki ormanlık alana denk gelen 50 bin hektar alanın korunmasını sağlayacak 30 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiştir."
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