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GetContact uygulaması, son birkaç günde milyonlarca indirmeye ulaştı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Uygulama, barındırdığı rehber havuzundaki numaraları kullanıcılara sunuyor ve böylece bir kullanıcı, başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu görebiliyor.