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Hayatının neredeyse her anını sosyal medyadan paylaşan Kelly Brook, 2017 yılında evini özleyecek kadar gezdi. Bununla yetinmeyip 2018'in ilk 10 haftasında da ABD'den Fransa'ya orada Tayland'a birçok yere gitti. Bazen iş gereği bazen de tatil için sevgilisi Jeremy Parisi ile gezdiği her yerde çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaştı Brook.