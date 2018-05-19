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"Serie B’de oynamak tabii ki mantıklı bir seçim değildi ama zaten bu seçimi mantığımı kullanarak yapmamıştım, buna kalbim karar verdi. Diğer oyuncular farklı seçimler yapmışlardı ama ben ne hissettiğime önem verdim. Hayatta yaptığınız seçimler zor olabilir, hayatınızı alt üst edebilir ancak sizi olduğunuz kişiye dönüştürürler. Serie B deneyimi de benim için aynen böyleydi."