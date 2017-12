Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 2018’de kırmızı et ihtiyacının bir milyon 350 bin ton olacağını belirterek yerli üretimin aynı kalması durumunda 300 bin ton et ithal edileceğini kaydetti. Fakıbaba, besilik sığır, kesimlik büyükbaş ve küçükbaş ile karkas et ithal edileceğini söyledi. AK Parti’nin geçen hafta yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümü, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapıldı. Bu oturumda Fakıbaba, kırmızı et sunumu yaptı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Fakıbaba, özetle şu bilgileri verdi:

2017’de bir milyon 250 bin ton kırmızı et tüketildi. Bunun bir milyon 50 bin tonu yerli kaynaklardan karşılandı.

200 BİN TONLUK İTHALAT YAPILDI

Bir milyon 50 bin ton yerli üretimin 950 bin tonunu büyükbaş, 100 bin tonunu küçükbaş hayvanlar oluşturdu. 200 bin ton besilik sığır, kesimlik büyükbaş ve küçükbaş ile karkas et olarak ithal edildi.

Türkiye’de 2018’de bir milyon 350 bin ton kırmızı et tüketilmesi bekleniyor. Yerli üretim, 2017’de olduğu gibi bir milyon 50 bin tonda kalırsa 300 bin ton et ithal edilecek. Bu ihtiyaç da besilik sığır, kesimlik büyükbaş ve küçükbaş ve karkas et olarak karşılanacak. Partililer, et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı et konusunun vatandaşın gündeminde ön sıralarda olduğunu ifade eden partililer, “En çok da ithal et konuşuluyor. Yerelde en fazla karşılaştığımız sorunlardan biri bu” dedi.

YERLİ ÜRETİM 1 MİLYON TONUN ALTINDA

Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton oldu. 9 aylık üretim 794 bin 417 tonda kaldı.