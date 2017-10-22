Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da yetersiz beslenme ölümlere yol açıyor. Bölgede son 2 günde iki bebek daha hayatını kaybetti. Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esad rejimi tarafından ablukada tutuluyor.
Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esad rejimin hava saldırıları devam ediyor. Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi.
Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelliyor. Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda.
Doğu Guta'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, yetersiz beslenme nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri AA kamerasına yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekti. Bebek, sabah saatlerinde ailesi tarafından defnedildi.
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