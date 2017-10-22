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Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esad rejimin hava saldırıları devam ediyor. Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi.