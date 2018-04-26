THY Euroleague Play-Off 4. maçında bugün Baskonia’ya konuk olacak Fenerbahçe Doğuş’ta, Gigi Datome, 2-1 önde oldukları seri hakkında Habertürk’ten Gökhan Türe'yekonuştu.

İtalyan yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Burada kazanmak için çok iyi oynamalıyız. Diğer yandan Baskonia harika bir basketbol takımı. Eğer bana 12 Play-Off maçının 11’ini kazanacağımızı söyleseler altına kanımla imzamı atardım. Hemen kabul ederdim. Ama biz rekoru düşünmüyoruz. Bu artık geçmişte kaldı. Bize bir şey kazandırmıyor. Bizim hedefimiz Final-Four. Bu 3-1 olur, 3-2 olur farketmez. Önemli olan Final-Four’a kalmak. Taraftarımız da bize güvenmeye ve izlemeye devam etsin. Yarın (Bugün) bizimle gurur duyacakları bir maç daha oynayacağız. Buesa Arena’da güzel bir atmosfer vardı. Çok gürültü yaptılar ve hakemden şikayetçi oldular. Bunlar çok normal. Biz sahada bir sıkıntı yaşamadık. Bu tip atmosferlere alışığız. Ben böyle atmosferlerde oynamaktan memnun oluyorum. Fenerbahçe olarak her türlü baskıyı kaldıracak durumdayız. Bunu çok düşünmüyoruz. Sahaya çıkıp konsantre olmamız gerekiyor. Yapacak çok şeyimiz var.”