Giresun Amatör Küme maçında ambulans krizi yaşandı

Giresun'da Birinci Amatör Küme'de sezonun 8. haftasında sahasında Yağlıderespor'u ağırlayan Batlama Vadisi takımının 94 numaralı futbolcusu Ercan Uzun, rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Acı içinde yerde kalan futbolcuya ilk müdahale, saha kenarında bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Mücadele esnasında saha kenarında ambulans olmadığı için acı içinde sedyede yatan futbolcu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi.

Sakatlanan futbolcu ambulansı beklerken maç devam etti. Kısa süre sonra sahaya gelen ambulansla sakat futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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