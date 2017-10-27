Girişimcilik yatırım - genç girişimciler

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, girişimcilere tavsiyede bulunan Kaya, “İlk olarak pazarda, ‘çok can acıtan’ ve ‘çözülmesi için insanların para ödemek isteyebileceği’ sorunlara odaklanmak gerekli.

MVP’yi de (minimum özelliklere sahip ilk ürün) fazla vakit geçirmeden potansiyel müşterilerin beğenisine sunmak önemlidir. Potansiyel müşterilerden yeteri kadar talep görüldüğünde ise, bir iş ve gelir modeli yaratarak şirketleşmek düşünülebilir” diye konuştu.

Doğru zamanda, doğru pazarı hedefleyerek en uygun iş modeli ile sahaya çıkan girişimcilerin, rakiplerinden daha başarılı olacaklarını kaydeden Başar Kaya, “İş hayatı geçmişine sahip olmak belirli bir ölçüde avantaj getirebilir fakat başarı garantisi sunmaz” ifadesini kullandı.

"GİRİŞİMİNİZ İÇİN EĞİTİMİ BIRAKMAYIN"

Girişimci olmak için üniversite eğitimine ara veren kişiler olduğunu da belirten SUCOOL Direktörü Kaya, “Üniversitenin sunabileceği imkân ve fırsatları değerlendirmek yerine, henüz tam hazır olunmadan iş hayatına atlamak, stratejik olarak da doğru bir davranış değildir” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE İLE SANAYİNİN İŞBİRLİĞİ BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİNDE ÖNEMLİ"

Üniversitelerin, girişimcilik kültürünün oluşması adına önemli bir misyona sahip olduğunu kaydeden Başar Kaya, “Akademisyenlerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapacakları bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgi biriminin patentle koruma altına alınması ve şirketleştirilerek ticarileştirilmesi noktasında üniversite-sanayi işbirliğinin rolü kritiktir” dedi.

3 TAVSİYE

1.İŞ MODELİNİ KÜRESEL REKABETE GÖRE YAPIN

İş ve gelir modelinizi yurtdışı pazarlardaki rekabeti esas alarak oluşturun. Sadece satış ve pazarlamaya değil, aynı zamanda finans ve ürün geliştirmeye de aynı ölçüde önem verin. Girişimleri batıran nakit sıkışıklığı değil, nakit akışını doğru yönetememektir.

2. BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DÜŞÜNÜN

Pazar hedeflerini belirlerken bugünü değil, 3-5 yıl sonrasını düşünün. Yasal mevzuatlar, regülasyonlar ve diğer hukuki süreçleri yakından takip edip gelecekte pazarın tüm koşullarına karşı dayanıklı olmaya çalışın. Fırsatları göz önünde tutmayı da unutmayın.

3. İŞ ODAKLI BİR EKİP YATIRIM ALDIRIR

Yatırımcı ararken, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline odaklanın. İş fikrini hayata geçirmek ve büyütmek adına, gereken tüm yetkinliklere haiz bir ekibe sahip olmak, yatırımcı bulma ve yatırım alabilmede size yardımcı olacaktır.

HANİ BANA MAMA

Evlerde hayvan beslemek ciddi sorumluluk gerektiren bir süreç. Söz konusu süreçte yaşanan problemler ise, ne yazıkki çoğunlukla hayvan dostlarımızın aleyhine sonuçlanıyor. Bu noktadan hareketle yaklaşık 11 ay önce kurulan Banamama.co isimli yerli bir girişim, evcil hayvanlarla yaşamanın yarattığı sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.

Girişimin kurucuları Emre Özdemir ve Ege Şencan, mama tedariki sorunu, bakım bilgisi eksikliği ve veterinere kolay ulaşamama gibi problemlerin Banamama.co’yu ortaya çıkardığını belirtiyor. Abonelik sistemiyle evcil hayvan sahiplerinin mama tedariki sorununu ortadan kaldırdıklarını kaydeden Emre Özdemir, “Kullanıcımız banamama. co sitesine giriş yaptıktan sonra kedi veya köpek seçeneklerinden birini seçip evcil dostunun ismini yazarak ilk adımı atıyor. Tercih edilen mama markasını ve mamayı seçen kullanıcılar, tercih ettiği teslimat döngüsünü de bize söylüyorlar. Ondan sonrasını biz hallediyoruz. Onların bu tedarik derdini ortadan kaldırırken evcil hayvanların da düzenli ve taze mama yemesini sağlayarak daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarını destekliyoruz” diye konuştu.

AYLIK CİROSUNUN % 5’İNİ SOKAĞA AKTARIYOR

Banamama.co’nun kurucusu Emre Özdemir, günde 824 evcil hayvan sahibine düzenli mama gönderimi yaptıklarını anlatarak, “Ciromuzun yüzde 5’ini baranaklara ve sokak hayvanlarına bağışlıyoruz” diye konuştu. 1.5 milyon TL değerleme ile bir tohum yatırım aldıklarını da ve yeni yatırımlar için görüşmelerin de devam ettiğini belirten Özdemir, “Banamama. co üye sayımızı artırıp bir evcil hayvan sever topluluğu yaratmak istiyoruz. Böylece, daha fazla evcil hayvan ve evcil hayvan sahibinin problemlerine çözüm getireceğiz” dedi. 21 farklı şehirde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Özdemir, Avrupa ve Amerika’ya da açılmak istediklerini sözlerini ekledi.

KÖPEK MAMASI KEDİDEN YÜZDE 10 FAZLA ALINIYOR

Platfomdaki köpek mamalarının kedi mamalarına göre %10 daha fazla satıldığını belirten Özdemir, “Köpekler daha düzenli ve yüksek miktarda mama tüketiyor” dedi.

BARINAK VE SOKAKTAKI HAYVANA ARACI OLACAK

Bir sosyal sorumluluk projesi olan Askıdamama.co adında yeni bir site açtıklarının bilgisini paylaşan Emre Özdemir, “Yeni site ile sosyal sorumluluğu bir üst seviyeye çıkarıp evcil hayvanı olsun olmasın herkesin barınak ve sokak hayvanlarına yardım edebilmelerine aracı olmaya başlıyoruz” ifadesini kullandı.

‘KART KAMPANYASIYLA BİR AYDA YÜZDE 43 BÜYÜDÜK’

Banamama.co ile İş Bankası’nın desteklediği Workup programına da seçilen Emre Özdemir, “Workup mentorlarından, hem tasarım hem de pazarlama alanında çok faydalı aldık. Ayrıca İş Bankası ile yaptığımız hedeflenmiş kart kampanyası, bizi bir ayda yüzde 43 büyüttü” dedi.

GOSB KENDİ MELEK YATIRIMCI AĞINI KURUYOR

GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi), kendi “melek yatırımcı ağı”nı kurmak için çalışmalara başladı. GOSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Emre Aksan, GOSB Teknopark’ın 10 milyon dolar olan ihracat hacmini yatırımcı ağı ile daha da artıracaklarını kaydederek GOSB şirketlerinin dahil edileceği bir yapılanma ile Teknopark’ta teknoloji üreten KOBİ’lerle sanayicilerin buluştuğu bir platformu hedeflediklerinin altını çizdi. Aksan, “GOSB Teknopark, şirketlerle start up’lar arasında işbirlikleri kurulmasında büyük bir sinerji yaratıyor” dedi. Gebze’nin, Türkiye’nin en büyük 3’üncü OSB’si olduğunu kaydeden Aksan, “OSB’de 189 şirket faaliyet gösteriyor. Çoğu yazılım olmak üzere, teknoparkımızdaki şirketlerin çoğu ise 5-6 kişilik küçük işletmelerden oluşuyor” dedi.

3 GİRİŞİM STARTUP İSTANBUL'UN BU YILKİ KAZANANLARI OLDU

Etohum’un 20-23 Ekim tarihleri arasında beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliğine, 65 ülkeden 4 binden fazla katılımcı ve 500’den fazla startup katıldı. Etkinlikte, seçilen 50 startup, yatırımcılara sunum yapma şansını elde etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasını kazanan en iyi 3 girişim de sırasıyla Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade oldu.

NİJERYA’DAN GELEN FİNTECH KAZANDI

Nijerya merkezli finansal teknoloji alanında çalışan Advancio Interactive, şubesiz bankacılık çözümleri üretirken, MomyHelper ise Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlık hizmetini mobil uygulamadan veriyor. Endonezya merkezli Homade de yüksek kalitede yemek temini için organik kent çiftlikleri ve binlerce ev aşçısı ile birlikte çalışıyor.

TÜSİAD'DAN İŞ DENEYİMİ SUNACAK YARIŞMA

İş fikri yarışması “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var” için başvuru süreci başladı. Yarışmaya 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri, 2-5 kişilik ekiplerle katılabiliyor. Yarışmaya başvurular 30 Kasım’a alınacak. İş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen yarışmaya geçen yıl, 73 ildeki 152 üniversiteden 3 bin 700 genç girişimci bin 426 projeyle başvurmuştu. Yarışmanın birincisine 75 bin liralık ödül verilecek.

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