Girona: 0 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın ilk 5 haftasında 15 puan toplayan Barcelona, 6. haftada da kayıp yaşamadı. Barcelona, mücadelenin 17. dakiaksında Aday'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Barça, 2. yarıya da hızlı başlayan taraftı. Maçta farkı 2'ye çıkaran gol yine Girona'dan geldi. Ev sahibinde bu kez Gorka Iraizoz, kendi kalesine attığı golle farkın 2'ye çıkmasına neden olan isim oldu.

Mücadelede dakikalar 69'a geldiğinde sahneye Luis Suarez çıktı. Uruguaylı golcü, Sergi Roberto'nun asistinde hata yapmadı ve mücadelenin sonucunu 3-0 olarak tescilledi. Barcelona, bu sonuçla ligdeki puanını 18'e çıkartarak galibiyet serisini sürdürdü. Girona ise haftayı 5 puanla 16. sırada kapattı.





La Liga'da alınan diğer sonuçlar şöyle;

Atletico Madrid: 2 - Sevilla: 0

Deportivo Alaves: 1 - Real Madrid: 2

Malaga: 3 - Athletic Bilbao: 3

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Luis Suarez