Giuliano: Alex harika bir oyuncu ama ben Giuliano'yum

Fenerbahçe'deki ilk golünü atan Giuliano bir kez daha Alex'e benzetilmesiyle ilgili net mesaj verdi... Brezilyalı yıldız, “O harika bir oyuncu ama ben Giuliano’yum. Alex cümleleri ile yaşamak istemiyorum. Her zamanki penaltı stilim. Ben her zaman böyle atarım penaltıyı. Endişemi üzerimden alan, özgüvenimi arttıran bir penaltı vuruşu oldu. Benim için bundan sonra işler daha kolay olacaktır” dedi. Brezilyalı oyuncu maçla ilgili olarak da çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
VALBUENA: KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM
Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyete damga vuran bir diğer isim olan Mathieu Valbuena maç sonunda samimi itiraflarda bulundu...
Fransız oyuncu, “En önemlisi takımdır. Sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Aslında performans olarak iyiydik ama basit hatalar yapmıştık. Bedelini ağır ödedik. Kazanmak çok önemliydi bu akşam (dün). Geçen hafta yenilmiştik. Takım iyiyse ben de iyiyim. Bu takımda çok yetenekli oyuncular var ama sadece yetenek yetmiyor. Herkesin kafa olarak iyi olması lazım. Özgüvenimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Fransız yıldız yaşıyla ilgili olarak da “Şu anda 33 yaşındayım ama çok genç hissediyorum. Kazanırsak maçlarda daha da keyif alıyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum, tıpkı diğer arkadaşlarım gibi. Takım iyiyse Valbuena da iyi. Şu anda hızlı bir şekilde adapte olabildim. Takımıma uyum sağlayabildiğim için mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İsteğimiz böyle galibiyetlerle yola devam etmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz” dedi.
"FENERBAHÇE GİBİ OYNADIK"
Josef de Souza, Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe gibi oynadıklarını söyledi. Brazilyalı yıldız, “Harika bir maç çıkardık. Bizim için mükemmel bir gece oldu. Oynamamız gerektiği gibi, Fenerbahçe gibi oynamayı başardık. Maalesef işlerin istediğimiz gibi gitmediği dakikalar oldu ama toparlanmayı bildik. Topa istediğimiz gibi sahip olduk ve maçı kazanmayı başardık” ifadesini kullandı. Giuliano: Alex cümleleriyle yaşamak istemiyorum
- fenerbahçe
- Giuliano
- josef de souza
- valbuena
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.