Giuliano: Alex harika bir oyuncu ama ben Giuliano'yum

Fenerbahçe'deki ilk golünü atan Giuliano bir kez daha Alex'e benzetilmesiyle ilgili net mesaj verdi... Brezilyalı yıldız, “O harika bir oyuncu ama ben Giuliano’yum. Alex cümleleri ile yaşamak istemiyorum. Her zamanki penaltı stilim. Ben her zaman böyle atarım penaltıyı. Endişemi üzerimden alan, özgüvenimi arttıran bir penaltı vuruşu oldu. Benim için bundan sonra işler daha kolay olacaktır” dedi. Brezilyalı oyuncu maçla ilgili olarak da çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

VALBUENA: KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM

Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyete damga vuran bir diğer isim olan Mathieu Valbuena maç sonunda samimi itiraflarda bulundu...



Fransız oyuncu, “En önemlisi takımdır. Sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Aslında performans olarak iyiydik ama basit hatalar yapmıştık. Bedelini ağır ödedik. Kazanmak çok önemliydi bu akşam (dün). Geçen hafta yenilmiştik. Takım iyiyse ben de iyiyim. Bu takımda çok yetenekli oyuncular var ama sadece yetenek yetmiyor. Herkesin kafa olarak iyi olması lazım. Özgüvenimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Fransız yıldız yaşıyla ilgili olarak da “Şu anda 33 yaşındayım ama çok genç hissediyorum. Kazanırsak maçlarda daha da keyif alıyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum, tıpkı diğer arkadaşlarım gibi. Takım iyiyse Valbuena da iyi. Şu anda hızlı bir şekilde adapte olabildim. Takımıma uyum sağlayabildiğim için mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İsteğimiz böyle galibiyetlerle yola devam etmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz” dedi.



"FENERBAHÇE GİBİ OYNADIK"

Josef de Souza, Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe gibi oynadıklarını söyledi. Brazilyalı yıldız, “Harika bir maç çıkardık. Bizim için mükemmel bir gece oldu. Oynamamız gerektiği gibi, Fenerbahçe gibi oynamayı başardık. Maalesef işlerin istediğimiz gibi gitmediği dakikalar oldu ama toparlanmayı bildik. Topa istediğimiz gibi sahip olduk ve maçı kazanmayı başardık” ifadesini kullandı. Giuliano: Alex cümleleriyle yaşamak istemiyorum