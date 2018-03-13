Sezon başında Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, Milliyet'in sorularını yanıtladı.

Galatasaray derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan Giuliano, ''Derbi maçlarına daha iyi konsantre oluyoruz. Derbi dışındaki maçlarda yaşanan puan kayıpları ise kesinlikle buna bağlı. Her maça aynı şekilde konsantre olmalıyız. Bunu başarabilirsek kolay yenilen bir takım olmayız. Hafta sonu da Galatasaray'ı taraftarımızla birlikte kesinlikle yeneceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''YARIŞ DEVAM EDER''

Sezon sonuna dek Süper Lig'deki yarışın süreceğini ifade eden Giuliano, ''Bu maç çok kritik bir hal aldı. Kesinlikle kazanmak zorundayız. Tek hedefimiz bu maçı kazanıp rakiplerimize puan olarak yaklaşmak. Biz kazanmak istiyoruz ama 9 maç daha var. Olumsuz bir sonuç dahi olsa yarış devam edecektir.'' dedi.