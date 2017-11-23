Giuliano'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Lucescu açıklaması

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paula, Süper Lig'de sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giuliano, diğer takımlara değil kendi performanslarına bakmaları durumunda başarılı olacaklarına inandığı belirtti.

Lider Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz. En büyük rakibiniz bir akşam önce kaybettiği zaman bizim için iyi oluyor ama kendimize bakmalıyız. Motivasyon rakiplere değil kendimize bağlı olmalı. Galatasaray'ın kaybetmesi bizim için iyidir. Galatasaray önceki haftalarda kaybedince kazanamıyorduk ve bu bir işe yaramıyordu. Öncelikle bizim kazanmamız lazım." dedi.

"SEZON BAŞINDA BERABERLİK GÖRÜNTÜMÜZ YOKTU"

Giuliano, sezon başında takımda birlik beraberlik görüntüsünün olmadığını ancak özellikle son hafta Demir Grup Sivasspor karşısındaki maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Futbol takım halinde oynandığı vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Sezonun başında burada eksiklerimiz vardı. Sezon başında birlik beraberlik görüntümüz yoktu. Son maçta ise birbirimize daha yakın olduğumuzu gördük. Bunu sezon başında başaramamıştık. Biz bu görüntüyü sürdürürsek başarımız devam eder. İyi performansımızı temel noktası buydu. Herkes, her şeyini sahada vermeye çalıştı. Gelişme dönemimiz devam ediyor. Son maçtaki görüntüyle sahaya çıkarsak iyi skorlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra soyunma odasında takım olarak bir toplantı yaptıklarını açıklayan Giuliano, "Tüm oyuncular o toplantıda ne düşünüyorsa söyledi. Herkes, ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğumuzu gördü. Neleri değiştirebiliriz, bunu düşündük. Milli takımlardan döndüğümüzde herkeste farklı bir duruş olduğunu gördük. Bunu aldığımız galibiyetle gösterdik. İyi bir sonuç aldık. Sadece bu maçla kalmamalı. Önümüzdeki maçları da kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının önemine de dikkati çeken Giuliano, "Çok zor bir rakiple karşılacağımızı biliyoruz. Bizim oraya gittiğimizde tek amacımız galibiyet olacaktır. O statta kazanamama serisini kırarsak ligin geri kalanı için bize fazlasıyla öz güven olacaktır." yorumunu yaptı.

PERFORMANSIYLA İLGİLİ

Giuliano, Süper Lig'de şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sezon uzun bir maraton. Sezona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Sezon sonu geldiğinde benim performansımı daha net değerlendiririz. Şu ana kadar baktığımda kendi performansımdan memnunum. 11 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptım. İyi bir performans ortaya koydum. Kendimi geliştiriyorum. Takım olarak da her geçen gün daha iyi oluyoruz. Takımda hala adaptasyon sürecimin devam ettiğini düşünüyorum. Şu ana kadar görüntümden mutluyum. Sezonun kalan kısmında daha fazla gol atıp asistler yaparak takıma katkı sağlayacağım."

Oynadığı mevkiyle ilgili gelen soruları da cevaplayan Giuliano, "Daha merkezde görev almayı tercih ediyorum. Burada Giuliano'nun hoşlandığı pozisyon vardır, bir de takımın hayrına olacak bir pozisyon. Takımın iyiliğini düşünen bir hoca var. Onun kararlarına her zaman saygı duyarım. Kenara yakın bir pozisyonda görev alıyorum.Takım için bu iyiyse benim için yeterlidir. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Nerede oynarsam en iyisini vermeye çalışıyorum. Tercihim merkezde oynamak ama bunun bir önemi yok." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor karşısında 20 dakikada 3 gol atan İspanyol santrfor Roberto Soldado'nun performansını hakkında da konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Soldado bu yüzden geldi. Takıma gol katkısı versin, diye. Çok mutlu oldum performansından. Attığı gollerle son maçta fark oluşturdu. Takım için nasıl önemli olduğunu gösterdi. Geri kalan haftalarda onun golleri bizim için önemli olacaktır." şeklinde görüşlerini aktardı.

Son hafta attıkları ikinci gol sırasında rakip ceza sahası içinde ve çevresinde 10 kişiyle bulunmalarının sorulması üzerine Giuliano, "Maç berabereydi ve hücum etmek zorundaydık. Ne kadar kalabalık ceza sahasına girerseniz gol atma şansınız o kadar artar. Biz bu ruhu gösterdik. Sadece yenik ve berabereyken bu olamamalı. Biz maçın her anında ceza sahasında olmalıyız." cevabını verdi.

"LUCESCU'YA ÖZEL BİR SEVGİM VAR"

Giuliano, geçen sezon Zenit'te birlikte çalıştığı A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"Lucescu özel sevgi duyduğum biri. Onunla bir yıl çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok zeki. 40 yılın üzerinde futbolun içinde. O bir şey söylüyorsa anlamı vardır. Onun dedikleri her zaman kıymetlidir. Türk Milli Takımı'nda zorlu bir hedef başarmaya çalışıyordu. İstediği gibi sonuç alamadı. Ona inanıyorum. Yapacaklarıyla Türkiye'yi yukarılara çıkaracaktır."

Türkiye'ye gelmeden önce sadece Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izlediğini anlatan Giuliano, Türkiye'de en çok sevdiği şeyin ise kebap yemek olduğunu kaydetti.

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