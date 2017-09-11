Giuseppe Bosetti göreve başladı

VakıfBank Spor Kulübü dünya çapında başarılarıyla herkesin tanıdığı bir kulüp olduğunu belirten Guiseppe Bosetti, "Bana sunulan teklif ve altyapı projesi beni oldukça motive etti. Amacımız VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısını dünyanın en iyisi yapmak" İfadelerini kullandı.
Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank'ın altyapısını emanet ettiği dünyaca ünlü antrenör Guiseppe Bosetti ve eşi Franca Bardelli Bosetti göreve başladı. VakıfBank ve Türk voleyboluna yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmaya başlayan İtalyan antrenör, VakıfBank Spor Kulübü çatısı altında çalışmanın kendisini onore ettiğini söyledi.
"KIZLARIM BURADA OYNADIĞI İÇİN TÜRKİYE'Yİ BİLİYORUM"
Daha önce birçok kez altyapı ve milli takımlarda görev yapan 1955 doğumlu İtalyan voleybol adamı, VakıfBank'ın başarılarının sürekli olması için göreve geldiğini belirtip, "VakıfBank dünyada herkesin tanıdığı bir kulüp ve aldığı başarılar da ortada. Bu yüzden benim için çok önemli bir teklifti ve beni çok motive etti. Birikim ve çalışmalarımı VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısına katacağım için oldukça mutluyum. Türkiye'de ilk defa çalışıyorum ama iki kızım (Caterina ve Lucia Bosetti) daha önce bu ülkede oynadığı için buradaki organizasyonu ve Türkiye'yi biliyorum. Burada gençler için yapacak çok iş var ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama işimiz oldukça zor çünkü hedefimiz dünyanın en iyisi olmak" dedi.
"HEDEFİM ALTYAPIDAKİ OYUNCULARI MENTAL OLARAK A TAKIM SEVİYESİNE YÜKSELTMEK"
Altyapıda bir çok başarıya imza atan deneyimli antrenör, öncelikli hedefinin altyapıdaki oyuncuları mental olarak A Takım seviyesine yükseltmek olduğunu dile getirip, "VakıfBank Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı gibi dünyanın en önemli takımında oynamak için bu mantalite ve kapasitede oyuncular yetiştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
''TÜRKİYE İLK 4'TE YER ALACAKTIR'''
Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında da konuşan Bosetti, "Türkiye bu turnuvada iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum çünkü iyi bir jenerasyonla katılıyorlar. Turnuvada madalya adayları İtalya, Hollanda, Rusya, Sırbistan gibi kuvvetli takımlar var ama ben Türkiye'nin de ilk dörtte yer alacağına inanıyorum. Genel olarak zor bir turnuva olacaktır" diye konuştu.
- Giuseppe Bosetti - Vakıfbank
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