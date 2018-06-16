2 | 11

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Oktay Süleyman Öztürk, ünlü oyuncudan avukatlık ücretinin 11 bin 500 liralık kısmını alamadığı iddiasıyla icra takibi başlattı ve söz konusu alacağın haciz yolu ile tahsilini talep etti.