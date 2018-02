Google, dün itibariyle standart Android Gmail uygulamasından daha küçük boyutlu ve daha hızlı olan Gmail Go uygulamasını resmen kullanıma sundu. Tıpkı diğer Google Go uygulamalarında olduğu gibi yine alt segment akıllı telefonları hedefleyen Google, Gmail Go ile her kesimden kullanıcıya ulaşmayı umut ediyor.

Klasik Android Gmail uygulamasındaki özelliklerin hemen hemen hepsini taşıyan Go sürümü, hem daha küçük boyutlu hem daha hızlı hem de daha az veri tüketimi gerektiren bir uygulama.

Gmail Go uygulaması yalnızca Android 8.1 Oreo Go edition kullanıcıları için servis edildi. Eğer siz de alt segment bir telefona ve uyumlu Android sürümüne sahipseniz, bu uygulamayı Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.