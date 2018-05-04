Yakın zaman önce piyasaya sürülen ve büyük beklentileri karşılamayı başaran God of War, şimdiden PS4'ün en özel yapımlarından biri olarak tarihe geçti. Kratos'u ve oğlunu, İskandinav mitolojisinin pek çok kudretli yaratığıyla karşı karşıya getiren God of War'un, oynanışına dair detaylardan grafik kalitesine kadar pek çok özelliğini sizler için irdeledik.

God of War inceleme