İskandinav mitolojisi son dönemin en popüler temalarından birisi haline geldi. Thor’lu Avengers: Infinity War gişe rekorları kırarken, Yunan mitolojisinden İskandinavya’ya geçen yeni God of War oyunu da PlayStation 4 tarihinin en hızlı satan oyunu oldu.

Sony, 20 Nisan’da satışa çıkan God Of War’un ilk üç günde 3,1 milyon sattığını duyurdu. Bu rekoru elinde bulunduran bir önceki oyun olan Uncharted 4 ise ilk haftasında 2,7 milyon kopya satmıştı.

KUZEY MİTOLOJİSİNE YOLCULUK: GOD OF WAR

Yüksek inceleme notları alan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan oyun, seriye getirdiği yeni solukla hem yeni oyuncuları God of War ile tanıştırmayı hem de eski oyuncuları memnun etmeyi başarıyor.

God of War yönetmeni Cory Barlog, yeni God of War oyununun yeni bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Kotaku’ya verdiği röportajda devam oyunlarının geleceğinin sinyallerini veren Barlog, “Tüm bunlar büyük bir hikayenin başlangıcı” demişti.

GOD OF WAR’DAN KÖTÜ SÜRPRİZ: ALANLAR OYNAYAMADI!