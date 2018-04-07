Posta'dan Eylem İpek Şafak haberine göre, Gökçe Bahadır sete vaktinde gelmeyen ve çekimlerin aksamasına neden olan Bade İşçil ile tartıştı. Bu sorun birkaç kez art arda yaşanınca sıkıntı çıktı. Gökçe Bahadır ile Bade İşçil arasına set çalışanları girdi.



Olayın şimdilik tatlıya bağlandığı öğrenildi.

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